Aug 8 (Gracenote) - Olympic fencing women's individual sabre last 64 results in Rio de Janeiro on Monday. Ursula Gonzalez Garate (Mexico) beat Julieta Toledo (Mexico) 15-11 Eileen Grench (Panama) beat Chika Aoki (Japan) 15-5 Bogna Jozwiak (Poland) beat Marta Centurion (Brazil) 4-2 Ret. Alejandra Benitez (Venezuela) beat Nada Hafez (Egypt) 15-11