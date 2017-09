Olympics-Figure Skating-Ice dance short dance result

Feb 16 (Reuters) - Figure skating ice dance short dance results at the Sochi Winter Olympics on Sunday. Place Country Name Score 1 U.S. Meryl Davis 78.89 Q Charlie White 2 Canada Tessa Virtue 76.33 Q Scott Moir 3 Russia Elena Ilinykh 73.04 Q Nikita Katsalapov 4 France Nathalie Pechalat 72.78 Q Fabian Bourzat 5 Russia Ekaterina Bobrova 69.97 Q Dmitri Soloviev 6 Italy Anna Cappellini 67.58 Q Luca Lanotte 7 Canada Kaitlyn Weaver 65.93 Q Andrew Poje 8 U.S. Madison Chock 65.46 Q Evan Bates 9 U.S. Maia Shibutani 64.47 Q Alex Shibutani 10 Germany Nelli Zhiganshina 60.91 Q Alexander Gazsi 11 Britain Penny Coomes 59.33 Q Nicholas Buckland 12 Spain Sara Hurtado 58.58 Q Adria Diaz 13 France Pernelle Carron 58.25 Q Lloyd Jones 14 Azerbaijan Julia Zlobina 58.15 Q Alexei Sitnikov 15 Italy Charlene Guignard 58.14 Q Marco Fabbri 16 Russia Victoria Sinitsina 58.01 Q Ruslan Zhiganshin 17 Lithuania Isabella Tobias 56.40 Q Deividas Stagniunas 18 Canada Alexandra Paul 55.91 Q Mitchell Islam 19 Germany Tanja Kolbe 54.43 Q Stefano Caruso 20 Australia Danielle Obrien 52.68 Q Gregory Merriman 21 Japan Cathy Reed 52.29 Chris Reed 22 Turkey Alisa Agafonova 49.84 Alper Ucar 23 China Xintong Huang 48.96 Xun Zheng 24 Ukraine Siobhan Heekin-Canedy 41.90 Dmitri Dun Q - Qualified (Compiled by Maju Samuel)