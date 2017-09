Olympics-Figure Skating-Men's short program results

Feb 13 (Reuters) - Figure skating Men's short program results at the Sochi Winter Olympics on Thursday. Place Name Score 1 Yuzuru Hanyu (Japan) 101.45 Q 2 Patrick Chan (Canada) 97.52 Q 3 Javier Fernandez (Spain) 86.98 Q 4 Daisuke Takahashi (Japan) 86.40 Q 5 Peter Liebers (Germany) 86.04 Q 6 Jason Brown (U.S.) 86.00 Q 7 Brian Joubert (France) 85.84 Q 8 Han Yan (China) 85.66 Q 9 Denis Ten (Kazakhstan) 84.06 Q 10 Alexander Majorov (Sweden) 83.81 Q 11 Tatsuki Machida (Japan) 83.48 Q 12 Michal Brezina (Czech Republic) 81.95 Q 13 Tomas Verner (Czech Republic) 81.09 Q 14 Florent Amodio (France) 75.58 Q 15 Jeremy Abbott (U.S.) 72.58 Q 16 Jorik Hendrickx (Belgium) 72.52 Q 17 Kevin Reynolds (Canada) 68.76 Q 18 Misha Ge (Uzbekistan) 68.07 Q 19 Michael Christian Martinez (Philippines) 64.81 Q 20 Abzal Rakimgaliev (Kazakhstan) 64.18 Q 21 Yakov Godorozha (Ukraine) 62.65 Q 22 Alexei Bychenko (Israel) 62.44 Q 23 Viktor Romanenkov (Estonia) 61.55 Q 24 Zoltan Kelemen (Romania) 60.41 Q 25 Javier Raya (Spain) 59.76 26 Viktor Pfeifer (Austria) 56.60 27 Paul Bonifacio Parkinson (Italy) 56.30 28 Liam Firus (Canada) 55.04 29 Brendan Kerry (Australia) 47.12 Evgeny Plyushchenko (Russia) WD Q - Qualified WD - Withdrawn (Compiled by Maju Samuel)