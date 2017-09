Olympics-Figure Skating-Pairs short program results

Feb 11 (Reuters) - Figure skating pairs short program results at the Sochi Winter Olympics on Tuesday. Place Country Name Score 1 Russia Tatiana Volosozhar/ 84.17 Maxim Trankov 2 Germany Aliona Savchenko/ 79.64 Robin Szolkowy 3 Russia Ksenia Stolbova/ 75.21 Fedor Klimov 4 China Qing Pang/ 73.30 Jian Tong 5 Canada Meagan Duhamel/ 72.21 Eric Radford 6 Canada Kirsten Moore-Towers/ 70.92 Dylan Moscovitch 7 China Cheng Peng/ 70.59 Hao Zhang 8 Russia Vera Bazarova/ 69.66 Yuri Larionov 9 U.S. Marissa Castelli/ 67.44 Simon Shnapir 10 France Vanessa James/ 65.36 Morgan Cipres 11 Italy Stefania Berton/ 63.57 Ondrej Hotarek 12 Germany Maylin Wende/ 59.25 Daniel Wende 13 Canada Paige Lawrence/ 58.97 Rudi Swiegers 14 U.S. Felicia Zhang/ 56.90 Nathan Bartholomay 15 Israel Andrea Davidovich/ 53.38 Evgeni Krasnopolski 16 Italy Nicole Della Monica/ 51.64 Matteo Guarise 17 Austria Miriam Ziegler/ 49.62 Severin Kiefer 18 Japan Narumi Takahashi/ 48.45 Ryuichi Kihara 19 Britain Stacey Kemp/ 44.98 David King 20 Ukraine Julia Lavrentieva/ 44.30 Yuri Rudyk (Compiled by Maju Samuel)