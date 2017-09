RPT-Olympics-Figure Skating-Pairs free skating and overall results

(Repeats to widen distribution with no changes to text) Feb 12 (Reuters) - Figure skating pairs free skating and overall results at the Sochi Winter Olympics on Wednesday. Place Country Name Free program Total points score 1 Russia Tatiana Volosozhar/ 152.69 236.86 Maxim Trankov 2 Russia Ksenia Stolbova/ 143.47 218.68 Fedor Klimov 3 Germany Aliona Savchenko/ 136.14 215.78 Robin Szolkowy 4 China Qing Pang/ 136.58 209.88 Jian Tong 5 Canada Kirsten Moore-Towers/ 131.18 202.10 Dylan Moscovitch 6 Russia Vera Bazarova/ 129.94 199.60 Yuri Larionov 7 Canada Meagan Duhamel/ 127.32 199.53 Eric Radford 8 China Cheng Peng/ 125.13 195.72 Hao Zhang 9 U.S. Marissa Castelli/ 120.38 187.82 Simon Shnapir 10 France Vanessa James/ 114.07 179.43 Morgan Cipres 11 Italy Stefania Berton/ 115.51 179.08 Ondrej Hotarek 12 U.S. Felicia Zhang/ 110.31 167.21 Nathan Bartholomay 13 Germany Maylin Wende/ 107.00 166.25 Daniel Wende 14 Canada Paige Lawrence/ 103.01 161.98 Rudi Swiegers 15 Israel Andrea Davidovich/ 94.35 147.73 Evgeni Krasnopolski 16 Italy Nicole Della Monica/ 86.22 137.86 Matteo Guarise (Compiled by Maju Samuel)