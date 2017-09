Olympics-Figure Skating-Team pairs short program results

Feb 6 (Reuters) - Figure skating team pairs short program results at the Sochi Winter Olympics on Thursday. Sl No. Name Points 1. Tatiana Volosozhar/Maxim Trankov (Russia) 83.79 2. Meagan Duhamel/Eric Radford (Canada) 73.10 3. Cheng Peng/Hao Zhang (China) 71.01 4. Stefania Berton/Ondrej Hotarek (Italy) 70.31 5. Marissa Castelli/Simon Shnapir (U.S.) 64.25 6. Maylin Wende/Daniel Wende (Germany) 60.82 7. Vanessa James/Morgan Cipres (France) 57.45 8. Narumi Takahashi/Ryuichi Kihara (Japan) 46.56 9. Julia Lavrentieva/Yuri Rudyk (Ukraine) 46.34 10. Stacey Kemp/David King (Britain) 44.70 (Compiled by Maju Samuel)