Olympics-Figure Skating-Team ice dance short dance result

Feb 8 (Reuters) - Figure skating team ice dance short dance results at the Sochi Winter Olympics on Saturday. Position Country Name Points 1 U.S. Meryl Davis 75.98 Charlie White 2 Canada Tessa Virtue 72.98 Scott Moir 3 Russia Ekaterina Bobrova 70.27 Dmitri Soloviev 4 France Nathalie Pechalat 69.15 Fabian Bourzat 5 Italy Anna Cappellini 64.92 Luca Lanotte 6 Germany Nelli Zhiganshina 58.04 Alexander Gazsi 7 Britain Penny Coomes 52.93 Nicholas Buckland 8 Japan Cathy Reed 52.00 Chris Reed 9 Ukraine Siobhan Heekin-Canedy 49.19 Dmitri Dun 10 China Xintong Huang 47.88 Xun Zheng (Compiled by Gopakumar Warrier)