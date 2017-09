Feb 9 (Reuters) - Figure skating team ice dance free dance results at the Sochi Winter Olympics on Sunday. Position Country Name Score 1 U.S. Meryl Davis/ 114.34 Charlie White 2 Canada Tessa Virtue/ 107.56 Scott Moir 3 Russia Elena Ilinykh/ 103.48 Nikita Katsalapov 4 Italy Charlene Guignard/ 81.25 Marco Fabbri 5 Japan Cathy Reed/ 76.34 Chris Reed (Compiled by Maju Samuel)