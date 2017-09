Feb 8 (Reuters) - Figure skating team pairs free skating results at the Sochi Winter Olympics on Saturday. Position Country Name Score 1 Russia Ksenia STOLBOVA/ 135.09 Fedor KLIMOV 2 Canada Kirsten MOORE-TOWERS/ 129.74 Dylan MOSCOVITCH 3 Italy Stefania BERTON/ 120.82 Ondrej HOTAREK 4 U.S. Marissa CASTELLI/ 117.94 Simon SHNAPIR 5 Japan Narumi TAKAHASHI/ 86.33 Ryuichi KIHARA (Compiled by Maju Samuel)