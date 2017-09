Feb 8 (Reuters) - Figure skating women's team short program result at the Sochi Winter Olympics on Saturday. Position Name Points 1 Yulia Lipnitskaya 72.90 (Russia) 2 Carolina Kostner 70.84 (Italy) 3 Mao Asada (Japan) 64.07 4 Ashley Wagner 63.10 (U.S.) 5 Kaetlyn Osmond 62.54 (Canada) 6 Mae Berenice 55.45 Meite (France) 7 Kexin Zhang 54.58 (China) 8 Natalia Popova 53.44 (Ukraine) 9 Nathalie 52.16 Weinzierl (Germany) 10 Jenna Mccorkell 50.09 (Britain) (Compiled by Maju. Samuel)