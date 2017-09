Olympics-Figure Skating-Women's free skating and overall results

Feb 20 (Reuters) - Figure skating women's free skating and overall results at the Sochi Winter Olympics on Thursday. Place Name Free program Total points score 1 Adelina Sotnikova (Russia) 149.95 224.59 2 Yuna Kim (Korea) 144.19 219.11 3 Carolina Kostner (Italy) 142.61 216.73 4 Gracie Gold (U.S.) 136.90 205.53 5 Yulia Lipnitskaya (Russia) 135.34 200.57 6 Mao Asada (Japan) 142.71 198.22 7 Ashley Wagner (U.S.) 127.99 193.20 8 Akiko Suzuki (Japan) 125.35 186.32 9 Polina Edmunds (U.S.) 122.21 183.25 10 Mae Berenice Meite (France) 115.90 174.53 11 Valentina Marchei (Italy) 116.31 173.33 12 Kanako Murakami (Japan) 115.38 170.98 13 Kaetlyn Osmond (Canada) 112.80 168.98 14 Zijun Li (China) 110.75 168.30 15 Kexin Zhang (China) 98.41 154.21 16 Haejin Kim (Korea) 95.11 149.48 17 Gabrielle Daleman (Canada) 95.83 148.44 18 Nathalie Weinzierl (Germany) 89.73 147.36 19 Elene Gedevanishvili (Georgia) 92.45 147.15 20 Brooklee Han (Australia) 94.52 143.84 21 So Youn Park (Korea) 93.83 142.97 22 Elizaveta Ukolova (Czech Republic) 84.55 136.42 23 Anne Line Gjersem (Norway) 85.98 134.54 24 Nicole Rajicova (Slovakia) 75.20 125.00 (Compiled by Maju Samuel)