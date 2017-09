Olympics-Freestyle Skiing-Men's aerials final ranking

Feb 17 (Reuters) - Men's freestyle skiing aerials final ranking at the Sochi Winter Olympics on Monday. Rank Name 1 Anton Kushnir (Belarus) 2 David Morris (Australia) 3 Zongyang Jia (China) 4 Guangpu Qi (China) 5 Mac Bohonnon (U.S.) 6 Oleksandr Abramenko (Ukraine) 7 Travis Gerrits (Canada) 8 Dmitri Dashinski (Belarus) 9 Denis Osipau (Belarus) 10 Pavel Krotov (Russia) 11 Chao Wu (China) 12 Renato Ulrich (Switzerland) 13 Timofei Slivets (Russia) 14 Thomas Lambert (Switzerland) 15 Alexei Grishin (Belarus) 16 Ilya Burov (Russia) 17 Sergei Berestovskiy (Kazakhstan) 18 Mischa Gasser (Switzerland) 19 Baglan Inkarbek (Kazakhstan) 20 Mykola Puzderko (Ukraine) 21 Zhongqing Liu (China) (Compiled by Maju Samuel)