Feb 10 (Reuters) - Men's freestyle skiing moguls final result at the Sochi Winter Olympics on Monday. Rank Name Score 1 Alex Bilodeau (Canada) 26.31 2 Mikael Kingsbury (Canada) 24.71 3 Alexandr Smyshlyaev (Russia) 24.34 4 Marc-Antoine Gagnon (Canada) 23.35 5 Dmitriy Reiherd (Kazakhstan) 22.80 6 Patrick Deneen (U.S.) 22.16 (Compiled by Maju Samuel)