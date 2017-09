REFILE-Olympics-Freestyle Skiing-Women's aerials final ranking

(Corrects formatting) Feb 14 (Reuters) - Women's freestyle skiing aerials final ranking at the Sochi Winter Olympics on Friday. Rank Name 1 Alla Tsuper (Belarus) 2 Mengtao Xu (China) 3 Lydia Lassila (Australia) 4 Nina Li (China) 5 Shuang Cheng (China) 6 Zhanbota Aldabergenova (Kazakhstan) 7 Laura Peel (Australia) 8 Emily Cook (U.S.) 9 Danielle Scott (Australia) 10 Ashley Caldwell (U.S.) 11 Veronika Korsunova (Russia) 12 Assoli Slivets (Russia) 13 Xin Zhang (China) 14 Tanja Schaerer (Switzerland) 15 Olga Polyuk (Ukraine) 16 Anastasiya Novosad (Ukraine) 17 Nadiya Mokhnatska (Ukraine) 18 Samantha Wells (Australia) 19 Zhibek Arapbayeva (Kazakhstan) 20 Alexandra Orlova (Russia) 21 Hanna Huskova (Belarus) 22 Joselane Santos (Brazil) DNS Nadiya Didenko (Ukraine) DNS - Did not start (Compiled by Maju Samuel)