Feb 8 (Reuters) - Women's freestyle skiing moguls final result at the Sochi Winter Olympics on Saturday. Rank Name Score 1 Justine Dufour-Lapointe (Canada) 22.44 2 Chloe Dufour-Lapointe (Canada) 21.66 3 Hannah Kearney (U.S.) 21.49 4 Aiko Uemura (Japan) 20.66 5 Britteny Cox (Australia) 19.43 6 Eliza Outtrim (U.S.) 19.37 (Compiled by Maju Samuel)