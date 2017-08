Olympics-Freestyle wrestling-Women's 53kg last 16 results

Aug 18 (Gracenote) - Olympic freestyle wrestling women's 53kg last 16 results in Rio de Janeiro on Thursday. Helen Maroulis (U.S.) beat Zhong Xuechun (China) 4-0 Jong Myong-Suk (North Korea) beat Bedia Guen (Turkey) 4-0 Katarzyna Krawczyk (Poland) beat Sumiya Erdenechimeg (Mongolia) 3-1 Sofia Mattsson (Sweden) beat Odunayo Adekuoroye (Nigeria) 5-0 Betzabeth Argueello (Venezuela) beat Joseph Essombe Tiako (Cameroon) 5-0 Maria Prevolaraki (Greece) beat Babita Kumari (India) 3-1 Isabelle Sambou (Senegal) beat Nguyen Thi Lua (Vietnam) 5-0 Saori Yoshida (Japan) beat Natalya Sinishin (Azerbaijan) 3-0