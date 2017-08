Olympics-Freestyle wrestling-Women's 75kg last 16 results

Aug 18 (Gracenote) - Olympic freestyle wrestling women's 75kg last 16 results in Rio de Janeiro on Thursday. Ekaterina Bukina (Russia) beat Yasemin Adar (Turkey) 3-1 Aline da Silva Ferreira (Brazil) beat Rio Watari (Japan) 3-1 Guzel Manyurova (Kazakhstan) beat Zsanett Nemeth (Hungary) 4-1 Annabel Laure Ali (Cameroon) beat Jarismit Weffer Guanipa (Venezuela) 3-0 Zhang Fengliu (China) beat Epp Maee (Estonia) 3-1 Erica Wiebe (Canada) beat Maria Selmaier (Germany) 3-0 Vasilisa Marzalyuk (Belarus) beat Cynthia Vanessa Vescan (France) 5-0 Adeline Gray (U.S.) beat Andrea Olaya (Colombia) 5-0