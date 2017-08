Aug 18 (Gracenote) - Olympic freestyle wrestling women's 63kg quarterfinal results in Rio de Janeiro on Thursday. Risako Kawai (Japan) beat Anastasija Grigorjeva (Latvia) 3-1 Inna Trazhukova (Russia) beat Xu Rui (China) 3-1 Maria Mamashuk (Belarus) beat Henna Johansson (Sweden) 3-1 Elena Sergey Pirozhkov (U.S.) beat Battsetseg Soronzonbold (Mongolia) 3-1