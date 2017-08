Aug 18 (Gracenote) - Olympic freestyle wrestling women's 75kg quarterfinal results in Rio de Janeiro on Thursday. Guzel Manyurova (Kazakhstan) beat Annabel Laure Ali (Cameroon) 3-1 Ekaterina Bukina (Russia) beat Aline da Silva Ferreira (Brazil) 3-1 Vasilisa Marzalyuk (Belarus) beat Adeline Gray (U.S.) 3-1 Erica Wiebe (Canada) beat Zhang Fengliu (China) 3-1