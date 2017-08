Olympics-Golf-Women's individual overall results

Aug 17 (Gracenote) - Olympic golf women's individual overall results in Rio de Janeiro on Wednesday. -6 points Ariya Jutanugarn (Thailand) 65 -5 Kim Sei-Young (Korea) 66 Park In-Bee (Korea) 66 -4 Candie Kung (Chinese Taipei) 67 Carlota Ciganda (Spain) 67 Nicole Broch Larsen (Denmark) 67 -3 Aditi Ashok (India) 68 Charley Hull (Britain) 68 Lexi Thompson (U.S.) 68 Azahara Munoz (Spain) 68 -2 Lydia Ko (New Zealand) 69 Ursula Wikstroem (Finland) 69 Marianne Skarpnord (Norway) 69 Caroline Masson (Germany) 69 Minjee Lee (Australia) 69 Harukyo Nomura (Japan) 69 Gerina Piller (U.S.) 69 Nanna Madsen (Denmark) 69 -1 Chun In-Gee (Korea) 70 Brooke Henderson (Canada) 70 Feng Shanshan (China) 70 Shiho Oyama (Japan) 70 Teresa Lu (Chinese Taipei) 70 Maria Jose Uribe (Colombia) 70 Stacy Lewis (U.S.) 70 0 Anna Nordqvist (Sweden) 71 Pornanong Phatlum (Thailand) 71 Oh Su-Hyun (Australia) 71 Gabriela Lopez (Mexico) 71 Sandra Gal (Germany) 71 Julieta Granada (Paraguay) 71 Suzann Pettersen (Norway) 71 Catriona Matthew (Britain) 71 Tiffany Chan (Hong Kong, China) 71 Albane Valenzuela (Switzerland) 71 Christine Wolf (Austria) 71 1 Lin Xiyu (China) 72 Alena Sharp (Canada) 72 2 Gwladys Nocera (France) 73 Karine Icher (France) 73 Amy Yang (Korea) 73 Alejandra Llaneza (Mexico) 73 Noora Tamminen (Finland) 73 3 Fabienne In-Albon (Switzerland) 74 Paula Reto (South Africa) 74 Pernilla Lindberg (Sweden) 74 Leona Maguire (Ireland) 74 4 Ashleigh Simon (South Africa) 75 Maria Verchenova (Russia) 75 Laetitia Beck (Israel) 75 6 Klara Spilkova (Czech Republic) 77 Giulia Sergas (Italy) 77 Stephanie Meadow (Britain) 77 7 Kelly Tan (Malaysia) 78 Giulia Molinaro (Italy) 78 8 Michelle Koh (Malaysia) 79 Victoria Lovelady (Brazil) 79 Chloe Leurquin (Belgium) 79 Miriam Nagl (Brazil) 79 11 Maha Haddioui (Morocco) 82