Olympics-Greco-Roman wrestling-Men's 130kg last 16 results

Aug 15 (Gracenote) - Olympic greco-roman wrestling men's 130kg last 16 results in Rio de Janeiro on Monday. Iakobi Kajaia (Georgia) beat Aleksander Chernetski (Ukraine) 5-0 Mijain Lopez Nunez (Cuba) beat Heiki Nabi (Estonia) 3-0 Johan Euren (Sweden) beat Ivan Popov (Australia) 5-0 Bashir Asgari Babajanzadeh Darzi (Iran) beat Meng Qiang (China) 3-1 Sergey Semenov (Russia) beat Muminjon Abdullaev (Uzbekistan) 3-0 Sabah Shariati (Azerbaijan) beat Robert Smith (U.S.) 3-1 Eduard Popp (Germany) beat Nurmakhan Tinaliyev (Kazakhstan) 3-0 Riza Kayaalp (Turkey) beat Erwin Jose Caraballo Cabrera (Venezuela) 4-0