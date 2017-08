Olympics-Gymnastics-Men's rings qualification results

Aug 6 (Gracenote) - Olympic gymnastics men's rings qualification result in Rio de Janeiro on Saturday. 1. Liu Yang (China) 15.900 Q 2. Eleftherios Petrounias (Greece) 15.833 Q 3. You Hao (China) 15.800 Q 4. Denis Abliazin (Russia) 15.633 Q 5. Arthur Nabarrete Zanetti (Brazil) 15.533 Q 6. Samir Ait Said (France) 15.533 Q 7. Dennis Goossens (Belgium) 15.366 Q 8. Yuri van Gelder (Netherlands) 15.333 Q 9. Igor Radivilov (Ukraine) 15.308 10. Danny Pinheiro Rodrigues (France) 15.266 11. Oleg Verniaiev (Ukraine) 15.200 12. Manrique Larduet (Cuba) 15.100 13. Alexander Naddour (U.S.) 15.000 14. Nile Wilson (Britain) 14.941 15. Jacob Dalton (U.S.) 14.900 16. Nikita Nagornyy (Russia) 14.900 17. Yusuke Tanaka (Japan) 14.733 18. Marcel Nguyen (Germany) 14.733 19. Yoo Won-Chul (Korea) 14.733 20. Kohei Uchimura (Japan) 14.700 21. Koji Yamamuro (Japan) 14.700 22. Max Whitlock (Britain) 14.600 23. Christopher Brooks (U.S.) 14.566 24. Eddy Yusof (Switzerland) 14.533 24. Samuel Mikulak (U.S.) 14.533 26. David Belyavskiy (Russia) 14.533 27. Scott Morgan (Canada) 14.533 28. Julien Gobaux (France) 14.500 29. Nikolai Kuksenkov (Russia) 14.433 30. Park Min-Soo (Korea) 14.400