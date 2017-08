Olympics-Gymnastics-Men's horizontal bar qualification results

Aug 6 (Gracenote) - Olympic gymnastics men's horizontal bar qualification result in Rio de Janeiro on Saturday. 1. Fabian Hambuechen (Germany) 15.533 Q 2. Nile Wilson (Britain) 15.500 Q 3. Epke Zonderland (Netherlands) 15.366 Q 4. Danell Leyva (U.S.) 15.333 Q 5. Francisco Barreto (Brazil) 15.266 Q 6. Samuel Mikulak (U.S.) 15.133 Q 7. Oleg Verniaiev (Ukraine) 15.133 Q 8. Manrique Larduet (Cuba) 15.116 Q 9. Pablo Braegger (Switzerland) 15.100 10. Bart Deurloo (Netherlands) 15.100 11. Ryohei Kato (Japan) 15.000 12. Jossimar Calvo Moreno (Colombia) 14.966 13. Kristian Thomas (Britain) 14.900 14. Lin Chaopan (China) 14.866 14. Randy Leru (Cuba) 14.866 16. Sergio Sasaki Junior (Brazil) 14.833 17. Park Min-Soo (Korea) 14.800 18. Nicolas Cordoba (Argentina) 14.800 19. Nestor Abad (Spain) 14.766 20. Arthur Mariano (Brazil) 14.766 20. Christopher Brooks (U.S.) 14.766 22. Marios Georgiou (Cyprus) 14.700 23. Axel Augis (France) 14.700 24. Yusuke Tanaka (Japan) 14.666 25. Ivan Stretovich (Russia) 14.633 26. Andreas Toba (Germany) 14.633 27. Andrey Likhovitskiy (Belarus) 14.600 27. Yoo Won-Chul (Korea) 14.600 29. Maksym Semiankiv (Ukraine) 14.566 30. David Belyavskiy (Russia) 14.533