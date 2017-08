Olympics-Gymnastics-Men's team final results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic gymnastics men's team final results in Rio de Janeiro on Monday. 1. Japan Ryohei Kato/Kohei Uchimura/Yusuke Tanaka/Koji Yamamuro/Kenzo Shirai 274.094 points 2. Russia Ivan Stretovich/Nikolai Kuksenkov/David Belyavskiy/Nikita Nagornyy/Denis Abliazin 271.453 3. China Deng Shudi/Lin Chaopan/Zhang Chenglong/Liu Yang/You Hao 271.122 4. Britain Max Whitlock/Kristian Thomas/Nile Wilson/Brinn Bevan/Louis Smith 269.752 5. U.S. Samuel Mikulak/Christopher Brooks/Danell Leyva/Jacob Dalton/Alexander Naddour 268.560 6. Brazil Arthur Mariano/Francisco Barreto/Sergio Sasaki Junior/Diego Hypolito/Arthur Nabarrete Zanetti 263.728 7. Germany Marcel Nguyen/Andreas Bretschneider/Fabian Hambuechen/Lukas Dauser/Andreas Toba 261.275 8. Ukraine Vladyslav Hryko/Igor Radivilov/Maksym Semiankiv/Andrii Sienichkin/Oleg Verniaiev 202.078