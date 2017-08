Aug 15 (Gracenote) - Olympic gymnastics men's rings final result in Rio de Janeiro on Monday. 1. Eleftherios Petrounias (Greece) 16.000 points 2. Arthur Nabarrete Zanetti (Brazil) 15.766 3. Denis Abliazin (Russia) 15.700 4. Liu Yang (China) 15.600 5. Igor Radivilov (Ukraine) 15.466 6. You Hao (China) 15.400 7. Danny Pinheiro Rodrigues (France) 15.233 8. Dennis Goossens (Belgium) 14.933