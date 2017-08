Olympics-Gymnastics-Women's individual all-around qualification results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic gymnastics women's individual all-around qualification results in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Simone Biles (U.S.) 62.366 Q points 2. Alexandra Raisman (U.S.) 60.607 Q 3. Gabrielle Douglas (U.S.) 60.131 4. Rebeca Andrade (Brazil) 58.732 Q 5. Seda Tutkhalian (Russia) 58.207 Q 6. Aliya Mustafina (Russia) 58.098 Q 7. Wang Yan (China) 57.599 Q 8. Eythora Thorsdottir (Netherlands) 57.566 Q 9. Mai Murakami (Japan) 57.265 Q 10. Isabela Onyshko (Canada) 57.232 Q 11. Elisabeth Seitz (Germany) 57.098 Q 12. Asuka Teramoto (Japan) 57.066 Q 13. Elisabeth Black (Canada) 56.965 Q 14. Jessica Lopez (Venezuela) 56.932 Q 15. Giulia Steingruber (Switzerland) 56.899 Q 16. Aiko Sugihara (Japan) 56.866 17. Lieke Wevers (Netherlands) 56.782 Q 18. Marine Brevet (France) 56.565 Q 19. Flavia Saraiva (Brazil) 56.532 Q 20. Shang Chunsong (China) 56.532 Q 21. Nina Derwael (Belgium) 56.532 Q 22. Angelina Melnikova (Russia) 56.499 23. Jade Barbosa (Brazil) 56.499 24. Elissa Downie (Britain) 56.466 Q 25. Celine van Gerner (Netherlands) 55.815 26. Louise Vanhille (France) 55.765 Q 27. Carlotta Ferlito (Italy) 55.599 Q 28. Sophie Scheder (Germany) 55.598 Q 29. Vanessa Ferrari (Italy) 55.265 Q 30. Claudia Fragapane (Britain) 55.032