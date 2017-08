Olympics-Gymnastics-Women's vault qualification results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic gymnastics women's vault qualification result in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Simone Biles (U.S.) 16.050 Q points 2. Hong Un Jong (DPR Korea) 15.683 Q 3. Giulia Steingruber (Switzerland) 15.266 Q 4. Maria Paseka (Russia) 15.049 Q 5. Oksana Chusovitina (Uzbekistan) 14.999 Q 6. Shallon Olsen (Canada) 14.950 Q 7. Wang Yan (China) 14.949 Q 8. Dipa Karmakar (India) 14.850 Q 9. Brittany Rogers (Canada) 14.783 10. Seda Tutkhalian (Russia) 14.733 11. Elissa Downie (Britain) 14.683 12. Alexa Moreno (Mexico) 14.633 13. Zsofia Kovacs (Hungary) 14.512 14. Elisabeth Black (Canada) 14.499 15. Sae Miyakawa (Japan) 14.366 16. Courtney McGregor (New Zealand) 14.333 17. Thi Ha Thanh Phan (Vietnam) 14.233 18. Marcia Videaux (Cuba) 14.183 19. Teja Belak (Slovenia) 13.650