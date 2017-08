Olympics-Gymnastics-Women's team final results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic gymnastics women's team final results in Rio de Janeiro on Tuesday. 1. U.S. Laurie Hernandez/Alexandra Raisman/Simone Biles/Gabrielle Douglas/Madison Kocian 184.897 points 2. Russia Angelina Melnikova/Aliya Mustafina/Maria Paseka/Seda Tutkhalian/Daria Spiridonova 176.688 3. China Mao Yi/Tan Jiaxin/Wang Yan/Shang Chunsong/Fan Yilin 176.003 4. Japan Mai Murakami/Asuka Teramoto/Sae Miyakawa/Aiko Sugihara/Yuki Uchiyama 174.371 5. Britain Claudia Fragapane/Amy Tinkler/Elissa Downie/Ruby Harrold/Rebecca Downie 174.362 6. Germany Sophie Scheder/Pauline Schaefer/Tabea Alt/Kim Bui/Elisabeth Seitz 173.672 7. Netherlands Lieke Wevers/Vera van Pol/Eythora Thorsdottir/Celine van Gerner/Sanne Wevers 172.447 8. Brazil Lorrane Oliveira/Jade Barbosa/Rebeca Andrade/Flavia Saraiva/Daniele Matias Hypolito 172.087