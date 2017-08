Olympics-Gymnastics-Women's individual all-around final results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic gymnastics women's individual all-around final results in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Simone Biles (U.S.) 62.198 points 2. Alexandra Raisman (U.S.) 60.098 3. Aliya Mustafina (Russia) 58.665 4. Shang Chunsong (China) 58.549 5. Elisabeth Black (Canada) 58.298 6. Wang Yan (China) 58.032 7. Jessica Lopez (Venezuela) 57.966 8. Asuka Teramoto (Japan) 57.965 9. Eythora Thorsdottir (Netherlands) 57.632 10. Giulia Steingruber (Switzerland) 57.565 11. Rebeca Andrade (Brazil) 56.965 12. Carlotta Ferlito (Italy) 56.958 13. Elissa Downie (Britain) 56.883 14. Mai Murakami (Japan) 56.665 15. Marine Brevet (France) 56.599 16. Vanessa Ferrari (Italy) 56.541 17. Elisabeth Seitz (Germany) 56.366 18. Isabela Onyshko (Canada) 56.365 19. Nina Derwael (Belgium) 56.299 20. Lieke Wevers (Netherlands) 55.865 21. Louise Vanhille (France) 54.666 22. Seda Tutkhalian (Russia) 54.665 23. Sophie Scheder (Germany) 53.907 . Jade Barbosa (Brazil) DNF