Aug 15 (Gracenote) - Olympic gymnastics women's beam final result in Rio de Janeiro on Monday. 1. Sanne Wevers (Netherlands) 15.466 points 2. Laurie Hernandez (U.S.) 15.333 3. Simone Biles (U.S.) 14.733 4. Marine Boyer (France) 14.600 5. Flavia Saraiva (Brazil) 14.533 6. Fan Yilin (China) 14.500 7. Catalina Ponor (Romania) 14.000 8. Isabela Onyshko (Canada) 13.400