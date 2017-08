Aug 8 (Gracenote) - Olympic women's hockey Pool B results in Rio de Janeiro on Monday. Argentina 4 Japan 0 India 0 Britain 3 Australia 1 U.S. 2 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Britain 2 2 0 0 5 1 6 2. U.S. 2 2 0 0 4 2 6 3. Argentina 2 1 0 1 5 2 3 4. India 2 0 1 1 2 5 1 5. Japan 2 0 1 1 2 6 1 6. Australia 2 0 0 2 2 4 0 WEDNESDAY, AUGUST 10 FIXTURES (GMT) India v Australia (1400) Britain v Argentina (1630) U.S. v Japan (2000)