Olympics-Ice Hockey-Finland 5 U.S. 0 - Men's bronze medal game result

Feb 22 (Reuters) - Men's ice hockey bronze medal game result at the Sochi Winter Olympics on Saturday. --- Finland 5 United States 0 (0-0, 2-0, 3-0) Scorers: Finland: Teemu Selanne (21:27 and 49:06), Jussi Jokinen (21:38), Juuso Hietanen (46:10), Olli Maatta (53:09) Penalties: Finland: Teemu Selanne (03:53), Kimmo Timonen (13:40), Sakari Salminen (18:51), Leo Komarov (26:24) United States: Max Pacioretty (08:26), David Backes (31:31), Patrick Kane (44:10 and 55:56), T.J. Oshie (48:17), Ryan Suter (52:28) Penalty shots: United States: Patrick Kane (13:40 and 26:24) (Compiled by Maju Samuel)