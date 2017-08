Aug 8 (Gracenote) - Olympic judo men's 73kg quarterfinal results in Rio de Janeiro on Monday. Shohei Ono (Japan) beat Lasha Shavdatuashvili (Georgia) 010-000 Sagi Muki (Israel) beat Nick Delpopolo (U.S.) 100s1-000 Dirk Van Tichelt (Belgium) beat Denis Iartcev (Russia) 011s2-010 Rustam Orujov (Azerbaijan) beat Miklos Ungvari (Hungary) 010s3-000s2