Olympics-Judo-Men's 90kg last 32 results

Aug 10 (Gracenote) - Olympic judo men's 90kg last 32 results in Rio de Janeiro on Wednesday. Asley Gonzalez (Cuba) beat Quedjau Nhabali (Ukraine) 101-000 Otgonbaatar Lkhagvasuren (Mongolia) beat Noel van 't End (Netherlands) 100-000s1 Ovini Uera (Nauru) beat Renick James (Belize) 100-000s1 Celtus Williams Abiola Dossou Yovo (Benin) beat Celio Dias (Portugal) 100s1-001s1 Varlam Liparteliani (Georgia) beat Komronshokh Ustopiriyon (Tajikistan) 100s1-000s2 Marcus Nyman (Sweden) beat Sherali Juraev (Uzbekistan) 101-001s1 Tiago Camilo (Brazil) beat Zack Piontek (South Africa) 101s1-000s1 Mammadali Mehdiyev (Azerbaijan) beat Kirill Denisov (Russia) 100s2-000s2 Cheng Xunzhao (China) beat Ilias Iliadis (Greece) 100-000 Krisztian Toth (Hungary) beat Kiplangat Sang (Kenya) 100s1-000s4 Colton Brown (U.S.) beat Iszlam Monier Suliman (Sudan) 100-000 Popole Misenga (Democratic Republic of the Congo) beat Avtar Singh (India) 001-000s2 Alexandre Iddir (France) beat Ciril Grossklaus (Switzerland) 000s1-000s2 Aleksandar Kukolj (Serbia) beat Mihael Zgank (Slovenia) 100-000s1 Gwak Dong Han (South Korea) beat Thomas Briceno (Chile) 100-000s2 Mashu Baker (Japan) beat Marc Odenthal (Germany) 100-000