Olympics-Judo-Men's 100kg last 32 results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic judo men's 100kg last 32 results in Rio de Janeiro on Thursday. Yan Naing Soe (Myanmar) beat Christopher George (Trinidad and Tobago) 002s2-000 Karl-Richard Frey (Germany) beat Miklos Cirjenics (Hungary) 100-000 Rafael Buzacarini (Brazil) beat Pablo Aprahamian (Uruguay) 100-000s2 Artem Bloshenko (Ukraine) beat Hussain Shah (Pakistan) 100-000s1 Ryunosuke Haga (Japan) beat Jevgenijs Borodavko (Latvia) 100-000 Cho Gu-Ham (South Korea) beat Martin Pacek (Sweden) 000s1-000s2 Maxim Rakov (Kazakhstan) beat Grigori Minaskin (Estonia) 000s2-000s3 Lukas Krpalek (Czech Republic) beat Jorge Fonseca (Portugal) 010-001s3 Jose Armenteros (Cuba) beat Tuvshinbayar Naidan (Mongolia) 001-000 Ramadan Darwish (Egypt) beat Dominic Dugasse (Seychelles) 100-000s3 Beka Gviniashvili (Georgia) beat Ben Fletcher (Britain) 100s1-000s1 Lyes Bouyacoub (Algeria) beat Ivan Remarenco (United Arab Emirates) 010-000 Toma Nikiforov (Belgium) beat Javad Mahjoub (Iran) 100s1-000s2 Elmar Gasimov (Azerbaijan) beat Tagir Khaibulaev (Russia) 011s1-000s2 Henk Grol (Netherlands) beat Kyle Reyes (Canada) 101-000s1 Cyrille Maret (France) beat Ayouba Traore (Mali) 100-000