Olympics-Judo-Men's 100kg last 16 results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic judo men's 100kg last 16 results in Rio de Janeiro on Thursday. Karl-Richard Frey (Germany) beat Yan Naing Soe (Myanmar) 100-000 Artem Bloshenko (Ukraine) beat Cho Gu-Ham (South Korea) 100-000 Ramadan Darwish (Egypt) beat Jose Armenteros (Cuba) 001s3-000s1 Elmar Gasimov (Azerbaijan) beat Lyes Bouyacoub (Algeria) 010s1-010s2 Ryunosuke Haga (Japan) beat Rafael Buzacarini (Brazil) 000-000s1 Lukas Krpalek (Czech Republic) beat Maxim Rakov (Kazakhstan) 000-000s2 Beka Gviniashvili (Georgia) beat Toma Nikiforov (Belgium) 101-000s1 Cyrille Maret (France) beat Henk Grol (Netherlands) 001s1-000s1