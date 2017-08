Olympics-Judo-Men's +100kg last 32 results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic judo men's +100kg last 32 results in Rio de Janeiro on Friday. Daniel Natea (Romania) beat Kunathip Yea-On (Thailand) 100-000 Maciej Sarnacki (Poland) beat Thormodur Jonsson (Iceland) 100s2-000s4 Abdullo Tangriev (Uzbekistan) beat Derek Sua (Samoa) 100-000s3 Or Sasson (Israel) beat Islam El Shehaby (Egypt) 100s1-000 Iakiv Khammo (Ukraine) beat Rachid Sidibe (Burkina Faso) 100-000 Iurii Krakovetskii (Kyrgyzstan) beat Andre Breitbarth (Germany) 100s1-000s1 Kim Sung-Min (South Korea) beat Freddy Figueroa (Ecuador) 102-000 Alex Garcia Mendoza (Cuba) beat Mukhamadmurod Abdurakhmonov (Tajikistan) 100s1-000 Roy Meyer (Netherlands) beat Deo Gracia Ngokaba (Congo) 100-000 Renat Saidov (Russia) beat Daniel Allerstorfer (Austria) 001s1-000s1 Barna Bor (Hungary) beat Faicel Jaballah (Tunisia) 101-000s1 Ushangi Kokauri (Azerbaijan) beat Arturs Nikiforenko (Latvia) 111-000s2 Rafael Silva (Brazil) beat Ramon Pileta (Honduras) 110-000s1 Mohammed Amine Tayeb (Algeria) beat Temuulen Battulga (Mongolia) 010s2-000s2 Hisayoshi Harasawa (Japan) beat Adam Okruashvili (Georgia) 000s1-000s2