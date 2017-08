Olympics-Judo-Men's +100kg last 16 results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic judo men's +100kg last 16 results in Rio de Janeiro on Friday. Or Sasson (Israel) beat Maciej Sarnacki (Poland) 010s1-000s1 Abdullo Tangriev (Uzbekistan) beat Daniel Natea (Romania) 110s1-000s1 Iurii Krakovetskii (Kyrgyzstan) beat Iakiv Khammo (Ukraine) 111-000 Alex Garcia (Cuba) beat Barna Bor (Hungary) 000-000s1 Roy Meyer (Netherlands) beat Kim Sung-Min (South Korea) 101s2-000 Hisayoshi Harasawa (Japan) beat Ushangi Kokauri (Azerbaijan) 100s1-000 Rafael Silva (Brazil) beat Renat Saidov (Russia) 100s1-000s2 Teddy Riner (France) beat Mohammed Amine Tayeb (Algeria) 100-000s1