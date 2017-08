Olympics-Judo-Women's 57kg last 16 results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic judo women's 57kg last 16 results in Rio de Janeiro on Monday. Automne Pavia (France) beat Nekoda Smythe-Davis (Britain) 001s3-000s3 Lien Chen-Ling (Taiwan) beat Marti Malloy (U.S.) 000-000s2 Corina Caprioriu (Romania) beat Nora Gjakova (Kosovo) 002s3-000s1 Kaori Matsumoto (Japan) beat Zouleiha Dabonne (Cote D'Ivoire) 101-000 Telma Monteiro (Portugal) beat Darcina Manuel (New Zealand) 002s2-000s2 Rafaela Silva (Brazil) beat Kim Jan-Di (South Korea) 010s3-000s2 Hedvig Karakas (Hungary) beat Catherine Beauchemin-Pinard (Canada) 000-000s1 Sumiya Dorjsuren (Mongolia) beat Sanne Verhagen (Netherlands) 000-000s1