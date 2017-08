Aug 11 (Gracenote) - Olympic judo women's 78kg quarterfinal results in Rio de Janeiro on Thursday. Kayla Harrison (U.S.) beat Abigel Joo (Hungary) 100-000s1 Anamari Velensek (Slovenia) beat Yalennis Castillo (Cuba) 100-000 Mayra Aguiar (Brazil) beat Luise Malzahn (Germany) 000-000s1 Audrey Tcheumeo (France) beat Natalie Powell (Britain) 000-000s2