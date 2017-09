Olympics-Luge-Doubles second run and overall results

Feb 12 (Reuters) - Luge doubles second run and overall results at the Sochi Winter Olympics on Wednesday. Rank Country Name Time Total Time 1 Germany Tobias Wendl/ 49.560 1:38.933 Tobias Arlt 2 Austria Andreas Linger/ 49.770 1:39.455 Wolfgang Linger 3 Latvia Andris Sics/ 49.910 1:39.790 Juris Sics 4 Canada Tristan Walker/ 49.983 1:39.840 Justin Snith 5 Russia Alexander Denisyev/ 50.013 1:39.949 Vladislav Antonov 6 Italy Christian Oberstolz/ 50.043 1:40.019 Patrick Gruber 7 Italy Ludwig Rieder/ 49.975 1:40.039 Patrick Rastner 8 Germany Toni Eggert/ 49.944 1:40.218 Sascha Benecken 9 Russia Vladislav Yuzhakov/ 50.269 1:40.337 Vladimir Makhnutin 10 Latvia Oskars Gudramovics/ 50.074 1:40.462 Peteris Kalnins 11 U.S. Christian Niccum/ 50.591 1:40.945 Jayson Terdiman 12 Slovakia Marian Zemanik/ 50.409 1:40.957 Jozef Petrulak 13 Czech Republic Lukas Broz/ 50.387 1:41.052 Antonin Broz 14 U.S. Matthew Mortensen/ 51.066 1:41.703 Preston Griffall 15 Poland Patryk Poreba/ 51.17 1:42.180 Karol Mikrut 16 Slovakia Marek Solcansky/ 51.481 1:42.385 Karol Stuchlak 17 Ukraine Oleksandr Obolonchyk/ 51.233 1:43.028 Roman Zakharkiv 18 Korea Jinyong Park/ 51.475 1:43.118 Jung Myung Cho 19 Austria Peter Penz/ 54.252 1:44.045 Georg Fischler (Compiled by Maju Samuel)