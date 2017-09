Olympics-Luge-Team relay competition results

Feb 13 (Reuters) - Luge team relay competition results at the Sochi Winter Olympics on Thursday. Rank Country Athletes Total Time 1 Germany Natalie Geisenberger 2:45.649 Felix Loch Tobias Wendl Tobias Arlt 2 Russia Tatyana Ivanova 2:46.679 Albert Demchenko Alexander Denisyev Vladislav Antonov 3 Latvia Eliza Tiruma 2:47.295 Martins Rubenis Andris Sics Juris Sics 4 Canada Alex Gough 2:47.395 Samuel Edney Tristan Walker Justin Snith 5 Italy Sandra Gasparini 2:47.420 Armin Zoeggeler Christian Oberstolz Patrick Gruber 6 U.S. Erin Hamlin 2:47.555 Christopher Mazdzer Christian Niccum Jayson Terdiman 7 Austria Miriam Kastlunger 2:48.477 Wolfgang Kindl Andreas Linger Wolfgang Linger 8 Poland Natalia Wojtusciszyn 2:49.753 Maciej Kurowski Patryk Poreba Karol Mikrut 9 Czech Republic Vendula Kotenova 2:49.805 Ondrej Hyman Lukas Broz Antonin Broz 10 Slovakia Viera Gburova 2:50.165 Jozef Ninis Marian Zemanik Jozef Petrulak 11 Ukraine Olena Shkhumova 2:51.055 Andriy Kis Oleksandr Obolonchyk Roman Zakharkiv 12 Korea Eunryung Sung 2:52.629 Donghyeon Kim Jinyong Park Jung Myung Cho (Compiled by Maju Samuel)