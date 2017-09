Olympics-Luge-Women's singles second run result

Feb 10 (Reuters) - Women's luge singles second run result at the Sochi Winter Olympics on Monday. Rank Name Time 1 Natalie Geisenberger (Germany) 49.923 2 Tatjana Huefner (Germany) 50.187 3 Erin Hamlin (U.S.) 50.276 4 Natalja Khoreva (Russia) 50.348 5 Alex Gough (Canada) 50.402 6 Kimberley Mcrae (Canada) 50.454 7 Tatyana Ivanova (Russia) 50.492 8 Anke Wischnewski (Germany) 50.476 9 Martina Kocher (Switzerland) 50.454 10 Kate Hansen (U.S.) 50.581 11 Eliza Tiruma (Latvia) 50.651 12 Ekaterina Baturina (Russia) 50.457 13 Arianne Jones (Canada) 50.837 14 Sandra Gasparini (Italy) 50.803 15 Summer Britcher (U.S.) 50.930 16 Ulla Zirne (Latvia) 51.159 17 Olena Shkhumova (Ukraine) 51.092 18 Natalia Wojtusciszyn (Poland) 51.168 19 Nina Reithmayer (Austria) 51.143 20 Ewa Kuls (Poland) 51.031 21 Miriam Kastlunger (Austria) 50.795 22 Andrea Voetter (Italy) 51.592 23 Sandra Robatscher (Italy) 50.981 24 Birgit Platzer (Austria) 51.518 25 Vendula Kotenova (Czech Republic) 51.492 26 Viera Gburova (Slovakia) 51.422 27 Morgane Bonnefoy (France) 51.641 28 Olena Stetskiv (Ukraine) 51.553 29 Yelizaveta Axenova (Kazakhstan) 51.836 30 Eunryung Sung (Korea) 51.960 31 Raluca Stramaturaru (Romania) 51.821 (Compiled by Maju Samuel)