Olympics-Luge-Women's singles overall leader standings

Feb 10 (Reuters) - Women's luge singles overall leader standings at the Sochi Winter Olympics on Monday. Rank Name Total Time Diff 1 Natalie Geisenberger (Germany) 1:39.814 000 2 Tatjana Huefner (Germany) 1:40.580 +0.766 3 Erin Hamlin (U.S.) 1:40.632 +0.818 4 Natalja Khoreva (Russia) 1:40.848 +1.034 5 Alex Gough (Canada) 1:40.866 +1.052 6 Kimberley Mcrae (Canada) 1:40.919 +1.105 7 Tatyana Ivanova (Russia) 1:40.949 +1.135 8 Anke Wischnewski (Germany) 1:40.966 +1.152 9 Martina Kocher (Switzerland) 1:41.014 +1.200 10 Kate Hansen (U.S.) 1:41.375 +1.561 11 Eliza Tiruma (Latvia) 1:41.577 +1.763 12 Ekaterina Baturina (Russia) 1:41.720 +1.906 13 Arianne Jones (Canada) 1:41.830 +2.016 14 Sandra Gasparini (Italy) 1:41.835 +2.021 15 Summer Britcher (U.S.) 1:42.152 +2.338 16 Ulla Zirne (Latvia) 1:42.284 +2.470 17 Olena Shkhumova (Ukraine) 1:42.303 +2.489 18 Natalia Wojtusciszyn (Poland) 1:42.306 +2.492 19 Nina Reithmayer (Austria) 1:42.368 +2.554 20 Ewa Kuls (Poland) 1:42.393 +2.579 21 Miriam Kastlunger (Austria) 1:42.417 +2.603 22 Andrea Voetter (Italy) 1:42.529 +2.715 23 Sandra Robatscher (Italy) 1:42.570 +2.756 24 Birgit Platzer (Austria) 1:42.719 +2.905 25 Vendula Kotenova (Czech Republic) 1:43.252 +3.438 26 Viera Gburova (Slovakia) 1:43.350 +3.536 27 Morgane Bonnefoy (France) 1:43.461 +3.647 28 Olena Stetskiv (Ukraine) 1:43.617 +3.803 29 Yelizaveta Axenova (Kazakhstan) 1:43.904 +4.090 30 Eunryung Sung (Korea) 1:44.133 +4.319 31 Raluca Stramaturaru (Romania) 1:44.683 +4.869 (Compiled by Maju Samuel)