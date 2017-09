Olympics-Nordic Combined-Team large hill ski jumping competition round result

Feb 20 (Reuters) - Nordic combined team large hill ski jumping competition round result at the Sochi Winter Olympics on Thursday. Rank Country Name Total Time Points difference 1 Germany Fabian Riessle 481.7 0:00 Bjoern Kircheisen Johannes Rydzek Eric Frenzel 2 Austria Lukas Klapfer 476.3 +0:07 Christoph Bieler Mario Stecher Bernhard Gruber 3 Norway Magnus Hovdal Moan 462.8 +0:25 Magnus Krog Joergen Graabak Haavard Klemetsen 4 France Maxime Laheurte 455.2 +0:35 Sebastien Lacroix Francois Braud Jason Lamy Chappuis 5 Czech Republic Tomas Portyk 440.0 +0:56 Tomas Slavik Miroslav Dvorak Pavel Churavy 6 Japan Akito Watabe 433.3 +1:05 Yusuke Minato Hideaki Nagai Yoshito Watabe 7 Russia Ernest Yahin 426.2 +1:14 Niyaz Nabeev Ivan Panin Evgeniy Klimov 8 U.S. Todd Lodwick 397.6 +1:52 Taylor Fletcher Bill Demong Bryan Fletcher 9 Italy Armin Bauer 383.9 +2:10 Lukas Runggaldier Samuel Costa Alessandro Pittin Finland Janne Ryynaenen DNS 0:00 Mikke Leinonen Eetu Vaehaesoeyrinki Ilkka Herola DNS - Denotes did not start (Compiled by Anand Basu)