UPDATE 2-Olympics-Open Water Swimming-Men's 10km results

Aug 16 (Gracenote) - Olympic open water swimming men's 10km result in Rio de Janeiro on Tuesday. 1. Ferry Weertman (Netherlands) 1 hour 52 minutes 59.8 seconds 2. Spyridon Gianniotis (Greece) 1:52:59.8 3. Marc-Antoine Olivier (France) 1:53:02.0 4. Zu Lijun (China) 1:53:02.0 5. Jordan Wilimovsky (U.S.) 1:53:03.2 6. Simone Ruffini (Italy) 1:53:03.5 7. Federico Vanelli (Italy) 1:53:03.9 8. Yasunari Hirai (Japan) 1:53:04.6 9. Christian Reichert (Germany) 1:53:04.7 10. Chad Ho (South Africa) 1:53:04.8 11. Evgeny Drattsev (Russia) 1:53:04.8 12. Oussama Mellouli (Tunisia) 1:53:06.1 13. Mark Papp (Hungary) 1:53:11.7 14. Ventsislav Aydarski (Bulgaria) 1:53:16.1 15. Ivan Enderica Ochoa (Ecuador) 1:53:16.2 16. Richard Weinberger (Canada) 1:53:16.4 17. Allan Do Carmo (Brazil) 1:53:16.4 18. Kane Radford (New Zealand) 1:53:18.7 19. Richard Nagy (Slovakia) 1:53:35.4 20. Jarrod Poort (Australia) 1:53:40.7 21. Erwin Maldonado Saavedra (Venezuela) 1:54:33.6 22. Marwan Elamrawy (Egypt) 1:59:17.2 . Sean Ryan (U.S.) DSQ . Vitaliy Khudyakov (Kazakhstan) DSQ . Jack Burnell (Britain) DSQ