UPDATE 2-Olympics-Open Water Swimming-Women's 10km results

Aug 15 (Gracenote) - Olympic open water swimming women's 10km result in Rio de Janeiro on Monday. 1. Sharon van Rouwendaal (Netherlands) 1 hour 56 minutes 32.1 seconds 2. Rachele Bruni (Italy) 1:56:49.5 3. Poliana Okimoto (Brazil) 1:56:51.4 4. Xin Xin (China) 1:57:14.4 5. Haley Anderson (U.S.) 1:57:20.2 6. Isabelle Haerle (Germany) 1:57:22.1 7. Keri-Anne Payne (Britain) 1:57:23.9 8. Anastasia Krapivina (Russia) 1:57:25.9 9. Samantha Arevalo (Ecuador) 1:57:27.2 10. Ana Marcela Cunha (Brazil) 1:57:29.0 11. Kalliopi Araouzou (Greece) 1:57:31.6 12. Yumi Kida (Japan) 1:57:35.2 13. Eva Risztov (Hungary) 1:57:42.8 14. Anna Olasz (Hungary) 1:57:45.5 15. Chelsea Gubecka (Australia) 1:58:12.7 16. Spela Perse (Slovenia) 1:58:59.6 17. Erika Villaecija Garcia (Spain) 1:59:04.8 18. Michelle Weber (South Africa) 1:59:05.0 19. Jana Pechanova (Czech Republic) 1:59:07.7 20. Paola Perez (Venezuela) 1:59:07.7 21. Heidi Gan (Malaysia) 1:59:07.9 22. Joanna Zachoszcz (Poland) 1:59:20.4 23. Stephanie Horner (Canada) 1:59:22.1 24. Vania Soares Neves (Portugal) 2:01:39.3 25. Reem Elsayed Kassem (Egypt) 2:05:19.1 . Aurelie Muller (France) DSQ