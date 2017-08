Olympics-Rhythmic gymnastics-Women's individual all-around overall results

Aug 19 (Gracenote) - Olympic rhythmic gymnastics women's individual all-around overall results in Rio de Janeiro on Friday. 1. Margarita Mamun (Russia) 74.383 Q points 2. Yana Kudryavtseva (Russia) 73.998 Q 3. Ganna Rizatdinova (Ukraine) 73.932 Q 4. Melitina Staniouta (Belarus) 72.575 Q 5. Son Yeon Jae (Korea) 71.956 Q 6. Neviana Vladinova (Bulgaria) 70.966 Q 7. Carolina Rodriguez (Spain) 70.515 Q 8. Marina Durunda (Azerbaijan) 70.348 Q 9. Katsiaryna Halkina (Belarus) 70.132 Q 10. Kseniya Moustafaeva (France) 69.982 Q 11. Laura Zeng (U.S.) 69.841 12. Sabina Ashirbayeva (Kazakhstan) 69.232 13. Neta Rivkin (Israel) 69.223 14. Salome Pazhava (Georgia) 69.115 15. Varvara Filiou (Greece) 68.624 16. Kaho Minagawa (Japan) 68.523 17. Anastasiya Serdyukova (Uzbekistan) 68.490 18. Jana Berezko-Marggrander (Germany) 68.249 19. Veronica Bertolini (Italy) 68.007 20. Nicol Ruprecht (Austria) 67.748 21. Ekaterina Volkova (Finland) 67.515 22. Ana Luiza Filiorianu (Romania) 67.458 23. Natalia Gaudio (Brazil) 65.532 24. Shang Rong (China) 65.014 25. Danielle Prince (Australia) 61.016 26. Elyane Boal (Cape Verde) 38.640