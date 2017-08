Olympics-Rowing-Men's single sculls heats results

Aug 6 (Gracenote) - Olympic rowing men's single sculls heats results in Rio de Janeiro on Saturday. Heat 6 1. Norway Nils Hoff 7 minutes 17.47 seconds Q 2. Croatia Damir Martin 7:23.08 Q 3. Egypt Abdel Samir Elbana 7:34.05 Q 4. Tunisia Mohamed Taieb 7:37.95 5. Kazakhstan Vladislav Yakovlev 7:38.65 Heat 5 1. Czech Republic Ondrej Synek 7:21.90 Q 2. Australia Rhys Grant 7:28.83 Q 3. Paraguay Arturo Rivarola Trappe 7:29.23 Q 4. Algeria Sid Boudina 7:45.90 5. Ecuador Bryan Sola Zambrano 7:48.77 Heat 4 1. Britain Alan Campbell 7:08.31 Q 2. Belarus Stanislau Shcharbachenia 7:11.49 Q 3. Indonesia Memo Memo 7:14.17 Q 4. Korea Kim Dongyong 7:20.85 5. Zimbabwe Andrew Peebles 7:25.39 Heat 3 1. Belgium Hannes Obreno 7:09.06 Q 2. Poland Natan Wegrzycki-Szymczyk 7:12.43 Q 3. Argentina Brian Rosso 7:22.69 Q 4. Uzbekistan Shakhboz Kholmurzaev 7:25.03 5. Libya Alhussein Ghambour 7:43.85 Heat 2 1. New Zealand Mahe Drysdale 7:04.45 Q 2. Hungary Bendeguz Petervari-Molnar 7:12.86 Q 3. Uruguay Jhonatan Esquivel 7:16.08 Q 4. Peru Renzo Leon Garcia 7:21.04 5. Iraq Mohammed Riyadh Jasim 7:25.04 6. Venezuela Jakson Vicent Monasterio 7:28.36 Heat 1 1. Cuba Angel Rodriguez 7:06.89 Q 2. Mexico Juan Carlos Cabrera 7:08.27 Q 3. India Dattu Baban Bhokanal 7:21.67 Q 4. Thailand Jaruwat Saensuk 7:25.06 5. Lithuania Armandas Kelmelis 7:34.59 6. Vanuatu Luigi Teilemb 8:00.42 Qualified for Next Round 1. New Zealand Mahe Drysdale 7 minutes 4.45 seconds 2. Cuba Angel Rodriguez 7:06.89 3. Britain Alan Campbell 7:08.31 4. Belgium Hannes Obreno 7:09.06 5. Norway Nils Hoff 7:17.47 6. Czech Republic Ondrej Synek 7:21.90 7. Mexico Juan Carlos Cabrera 7:08.27 8. Belarus Stanislau Shcharbachenia 7:11.49 9. Poland Natan Wegrzycki-Szymczyk 7:12.43 10. Hungary Bendeguz Petervari-Molnar 7:12.86 11. Croatia Damir Martin 7:23.08 12. Australia Rhys Grant 7:28.83 13. Indonesia Memo Memo 7:14.17 14. Uruguay Jhonatan Esquivel 7:16.08 15. India Dattu Baban Bhokanal 7:21.67 16. Argentina Brian Rosso 7:22.69 17. Paraguay Arturo Rivarola Trappe 7:29.23 18. Egypt Abdel Samir Elbana 7:34.05