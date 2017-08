Olympics-Rowing-Men's lightweight four heats results

Aug 6 (Gracenote) - Olympic rowing men's lightweight four heats results in Rio de Janeiro on Saturday. Heat 3 1. New Zealand James Lassche/Peter Taylor/Alistair Bond/James Hunter 6 minutes 3.34 seconds Q 2. U.S. Robin Prendes/Anthony Fahden/Edward King/Tyler Nase 6:05.61 Q 3. Netherlands Joris Pijs/Tim Heijbrock/Jort van Gennep/Bjorn van den Ende 6:07.88 Q 4. Canada Maxwell Lattimer/Brendan Hodge/Nicolas Pratt/Eric Woelfl 6:19.44 Heat 2 1. Denmark Jacob Barsoe/Jacob Larsen/Kasper Jorgensen/Morten Jorgensen 5:58.21 Q 2. Britain Chris Bartley/Mark Aldred/Jonathan Clegg/Peter Chambers 6:01.27 Q 3. Greece Panagiotis Magdanis/Stefanos Ntouskos/Ioannis Petrou/Spyridon Giannaros 6:05.27 Q 4. Germany Jonathan Koch/Lars Wichert/Tobias Franzmann/Lucas Schaefer 6:14.87 Heat 1 1. Italy Stefano Oppo/Martino Goretti/Livio La Padula/Pietro Willy Ruta 6:03.26 Q 2. China Jin Wei/Zhao Jingbin/Yu Chenggang/Wang Tiexin 6:03.43 Q 3. Switzerland Lucas Tramer/Simon Schuerch/Simon Niepmann/Mario Gyr 6:03.52 Q 4. France Franck Solforosi/Thomas Baroukh/Guillaume Raineau/Thibault Colard 6:07.31 5. Czech Republic Jan Vetesnik/Ondrej Vetesnik/Jiri Kopac/Miroslav Vrastil Jr 6:39.95 Qualified for Next Round 1. Denmark Jacob Barsoe/Jacob Larsen/Kasper Winther/Morten Jorgensen 5 minutes 58.21 seconds 2. Italy Stefano Oppo/Martino Goretti/Livio La Padula/Pietro Willy Ruta 6:03.26 3. New Zealand James Lassche/Peter Taylor/Alistair Bond/James Hunter 6:03.34 4. Britain Chris Bartley/Mark Aldred/Jonathan Clegg/Peter Chambers 6:01.27 5. China Jin Wei/Zhao Jingbin/Yu Chenggang/Wang Tiexin 6:03.43 6. U.S. Robin Prendes/Anthony Fahden/Edward King/Tyler Nase 6:05.61 7. Switzerland Lucas Tramer/Simon Schuerch/Simon Niepmann/Mario Gyr 6:03.52 8. Greece Spyridon Giannaros/Panagiotis Magdanis/Stefanos Ntouskos/Ioannis Petrou 6:05.27 9. Netherlands Joris Pijs/Tim Heijbrock/Jort van Gennep/Bjorn van den Ende 6:07.88